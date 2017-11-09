Тиллерсон: решения о встрече Трампа и Путина еще нет

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщает, что решения по поводу переговоров президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным еще нет.

Тиллерсон рассказал об этом после того, как помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп и Путин встретятся во Вьетнаме 10 ноября, куда они прибудут на Азиатский экономический саммит.

В то же время Тиллерсон, который сопровождает Трампа в его туре по Азии, отметил в Пекине, что вопрос заключается в том, будет ли встреча (Путина и Трампа – КР) наполнена смыслом.

Отношения США и России ухудшились по ряду вопросов, в частности из-за агрессии Москвы против Украины и вероятного российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 году.

Единственная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 7 июня в Гамбурге на полях саммита «Группы двадцати». Тогда стороны обсудили положение в Украине и Сирии, вмешательство России в президентские выборы в США, ракетно-ядерную проблему Северной Кореи и некоторые другие вопросы, сообщили после встречи главы дипломатических ведомств обеих стран.