Россельхознадзор не пустил в Крым более 200 кг продуктов

Подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора по Крыму задержали на админгранице с материковой Украиной более 200 килограмм пищевой продукции и несколько домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что товары остановили на российских пунктах пропуска Крыма при попытке их ввоза с материковой части Украины.

Уточняется, что инспекторы задержали 54,5 кг мяса птицы, 36,9 кг сала, 24,9 кг продукции пчеловодства и меда и 50 кг корма для свиней. Кроме того, на полуостров не пустили двух собак и трех котов без ветеринарных документов.

Россельхознадзор утверждает, что с начала текущего года инспекторы ведомства вернули на материковую Украину 4408 партий запрещенных к ввозу товаров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.