В Крыму предупреждают о визитах мошенников под видом контролеров «Крымэнерго»

Подконтрольное России предприятие «Крымэнерго» предупреждает о мошенниках, которые ходят по квартирам и офисам, представляясь сотрудниками и контролерами.

Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба преприятия.

«Существует вероятность, что информация, полученная указанными неустановленными лицами в ходе визитов, может быть использована для совершения противоправных действий (краж, мошенничества и т.д.)», – говорится в сообщении.

Администрация «Крымэнерго» советует крымчанам во время визитов предполагаемых мошенников обязательно требовать предъявления удостоверение сотрудника энергетического предприятия.

После аннексии полуострова, в апреле 2014 года подконтрольный России крымский парламент принял решение о создании государственного коммунального предприятия «Крымэнерго».

В октябре в отставку ушел гендиректор «Крымэнерго» Виктор Плакида, который руководил предприятием почти три года и стал его первым начальником, после того как оно было «национализировано».

Изначально «Крымэнерго» только инвентаризировало существующие объекты электроэнергетики. Параллельно с этим в Крыму функционировала одноименная частная компания «Крымэнерго», которая входила в группу ДТЭК, принадлежащую украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.