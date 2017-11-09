В Симферополе уволенного бармена обвиняют в хищении полмиллиона рублей

Министерство внутренних дел соседней России утверждает, что 21-летний житель аннексированного Симферополя, работавший барменом в одном из кафе города, похитил из кассы 500 тысяч рублей (около 264 тысяч гривен – ​КР) и скрылся. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба ведомства.

«В отдел полиции города Симферополя поступило заявление от директора увеселительного заведения о том, что в ночное время неизвестный тайно похитил из кассы крупную сумму денежных средств», – сказано в сообщении.

МВД отмечает, что вскоре по подозрению в краже задержали 21-летнего местного жителя, который якобы признался в преступлении.

«По словам молодого человека, после увольнения у него остались ключи от заведения. Ночью, после закрытия бара, он открыл двери, отключил сигнализацию и забрал из кассы денежные средства в сумме 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении МВД.

Из сообщения ведомства следует, что спустя время после кражи молодой человек вызвал такси и покинул территорию Крыма. Куда именно он поехал, МВД не уточняет. По версии россиских силовиков, подозреваемый вернулся на полуостров, после того как потратил большую часть похищенных денег.

На момент публикации новости украинские пограничники не подтвердили Крым.Реалии информацию о въезде 21-летнего симферопольца в Украину.

МВД сообщает, что по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России, максимальное наказание которой предполагает пять лет лишения свободы.