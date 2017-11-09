Туристический сервис покупки авиабилетов Aviasales сообщает, что продажа авиабилетов в соседней России увеличилась по всем направлениям, кроме аннексированного Крыма. Об этом сообщает 9 ноября российскому порталу «Интерфакс-Туризм» PR-директор поисковика авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

«Количество билетов, проданных через партнеров Aviasales, увеличилось по всем направлениям, кроме Крыма. Максимальную динамику эксперты зафиксировали на рейсах из России в Турцию – до +78% с момента потепления дипломатических отношений», – цитирует агентство Дзениса.

По данным туристического сервиса, россияне сэкономили на рейсах в Китай, страны Европейского союза и страны СНГ. Единственным подорожавшим направлением в топе продаж оказались США, где средние расходы авиапассажиров увеличились с 42 до 48 тысяч рублей.

Дзенис считает, что снижению цен на авиабилеты для российских туристов могло бы помочь расширение географии полетов бюджетного перевозчика «Победа».

На сайте авиакомпании нет ни одного рейса лоукостеров в аэропорты Крыма. В Aviasales утверждают, что, летая лоукостером, в среднем можно сэкономить на билете до 20%.

Российские эксперты отмечали снижение количества туристов в аннексированном Крыму летом 2017 года на 20% и падение цен на отдых в аннексированном Крыму.

По данным подконтрольного Кремлю министерства курортов Крыма, с украинского материка на автотранспорте через пункты пропуска «Армянск» и «Чонгар» в 2017 году прибыли всего 5% отдыхающих. Большинство туристов, по информации ведомства, добираются до полуострова с помощью авиатранспорта и паромной переправы – 48 процентов и 47 процентов соответственно.