Прокуратура АРК: в Крыму после аннексии нарушается право обучения на родном языке

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает, что после аннексии Россией Крыма фиксирует многочисленные факты нарушения прав человека на образование и обучение на родном языке.

Об этом говорится в заявлении ведомства в честь Дня украинской письменности и языка.

«С момента временной оккупации Россией полуострова Крым прокуратурой Автономной Республики Крым фиксируются многочисленные факты нарушения прав человека на образование, в том числе обучение на родном языке», – говорится в сообщении.

Публичных комментариев российской стороны по этим заявлениям пока нет.

В Украине 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка.

Международный суд ООН 19 апреля 2017 года согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд потребовал от России соблюдать права крымских татар, снять ограничения на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, предоставить жителям аннексированного Крыма доступ к образованию на украинском языке.