Детали советской бомбы обнаружили на месте химатаки в Сирии

На месте химической атаки в сирийском селении Аль-Латамина обнаружили фрагменты советского авиационного взрывателя АВУ-ЭТ со следами зарина. Об этом сказано в отчете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В документе взрыватель от бомбы назван металлическим предметом. На нем нашли продукты разложения отравляющего газа зарина и побочные продукты его синтеза.

Кроме того, исследователи обнаружили гексамин – его используют при получении зарина сирийские военные.

Основатель группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Твиттере о том, что на взрывателе видны обозначения советской авиабомбы.

По его словам, химическую атаку в селении Аль-Латамина совершили тем же боеприпасом, что и в Хан Шейхуне, где от зарина погибли более 80 жителей.

Селение Аль-Латамина находится примерно в 15 километрах от Хан-Шайхуна.

За время войны в Сирии химическое оружие применялось более 30 раз. По данным ООН, большинство нападений с применением отравляющих веществ совершила сирийская армия.

Сирийские власти отрицают причастность к химическим атакам.