Россия не имеет права отменять решение СССР о передаче Крыма – украинский юрист

Россия не имеет права отменять законы несуществующей страны СССР, в том числе решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сказал украинский юрист, специалист по международному праву Роман Шахматенко.

«Сначала было решение Политбюро, потом указ Президиума Верховного Совета СССР, затем дал согласие Верховный Совет Украинской ССР. После этого передачу Крыма утвердили законом. Согласно советской конституции 1936 года в Советском Союзе не существовало органа, который мог бы отменить акт Верховного Совета СССР. Не было тогда Конституционного суда», – отметил юрист.

Шахматенко утверждает, что единственный механизм, позволяющий отменить подобный акт – закон Верховного Совета СССР. Этого органа не существует с 1991 года.

«Россия не имеет никакого права отменять законы несуществующей страны», – подытожил эксперт.

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Депутат Госдумы России Константин Затулин на «Форуме друзей Крыма», проходившем в Ялте с 6 по 8 ноября предложил отменить акт 1954 года, согласно которому Верховный Президиум СССР передал Крым в состав Украинской ССР.

Его идею поддержали замглавы крымского парламента Ремзи Ильясов и член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».