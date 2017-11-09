Россия: в Ижевске обвалилась часть многоэтажного дома

В российском городе Ижевск обвалилась часть девятиэтажного дома, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных дел России.

В министрестве уточняют количество пострадавших, пока из-под завалов достали двух человек.

Агентство «ТАСС» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает об одном погибшем. Информагентство «Интерфакс», со своей стороны, пишет о двух погибших. Спасатели проводят поисковые работы.

На месте работают службы экстренного реагирования. Пожарно-спасательные подразделения эвакуируют жителей дома. Для них развернуты пункты временного размещения.

По предварительной информации МЧС России, в разрушенном подъезде прописаны 99 человек.