Зубков обжаловал запрет на выезд из России и Крыма

Крымский предприниматель, владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков обжаловал в подконтрольном Кремлю суде аннексированного Крыма запрет на свой выезд с территории России и аннексированного ею Крыма. Об этом 9 ноября в комментарии Крым.Реалии рассказал сам Зубков.

«Суд в Белогорске принял мою сторону и отменил это решение (о запрете на выезд – КР). Оно еще не вступило в законную силу, поскольку еще есть время для обжалования до 16 ноября. Я еще остаюсь невыездным», – сказал Зубков.

Ранее российский суд в Крым запретил Олегу Зубкову на шесть месяцев выезд с территории России и аннексированного ею полуострова. Причиной постановления стал отказ Зубкова по требованию суда закрыть кафе, расположенное на территории парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова, в 2014 поддержавшего аннексию полуострова Россией, – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.