Крымские переселенцы в Киеве и Львове написали Всеукраинский диктант (+видео)

Крымские переселенцы 9 ноября в Киеве и во Львове присоединились к акции «Всеукраинский диктант национального единства». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На основной локации – в аудитории имени Михаила Максимовича Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – писала диктант главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик.

«Последний раз диктант в школе, классе в 11-м. Сейчас я согласилась на этот эксперимент, потому что, честно говоря, не помню уже, как это – писать диктант. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Мусаева-Боровик.

Переселенцы из Крыма во Львове написали украинский диктант в крымскотатарском кафе «Крымська перепічка».

«Такую инициативу нужно повторять каждый год. Единственное, что рука уже отвыкла от диктантов. Нужно тренироваться», – сказала Марина Гончар.

Наталья Хромова пришла на диктант со своей дочерью Софией.

«Пунктуация, все очень хорошо диктовали. Трудностей не было. Безусловно, такие мероприятия объединяют и позволяют тем, кто переехал и начал новую жизнь, встретиться вновь», – отметила Хромова.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена 9 ноября писал Всеукраинский диктант национального единства в аннексированном Симферополе.

Диктант проходил в формате международного флешмоба. Его девиз – «Нас много. Мы разные. Но нас объединяет общая цель». Текст диктанта читал доцент Киевского университета им. Б. Гринченко, автор учебников и пособий по украинскому языку Александр Авраменко.

Диктант назывался «Наши песни». В нем рассказывается об украинской песенной культуре, народном творчестве, а также о двух победительницах «Евровидения» – Руслане и Джамале.

Диктант национального единства проводится Украинским радио с 2000 года и приурочен ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября. В этом году состоялся уже 17-й радиодиктант.

Впервые он прошел в 2000 году по случаю Дня перезахоронения Тараса Шевченко и Дня равноапостольных Кирилла и Мефодия.