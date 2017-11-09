Нацсовет восстановил должность представителя в Крыму и Севастополе – Костинский

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины через три года после аннексии Крыма восстановил должность представителя в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает член Нацсовета Сергей Костинский 9 ноября в Фейсбуке.

По его информации, Нацсовет провел первый конкурс на должность представителя в АР Крым и Севастополе. По результатам конкурса эту должность заняла Татьяна Ящук.

Ранее она работала ведущим специалистом секретариата представителя Национального совета в Черкасской области. Сейчас ее рабочее место будет находиться в Киеве.

Избрание представителя Национального совета в Автономной республике Крым является знаковым событием и восстановлением исторической справедливости, считает Костинский.

«Восстанавливается должность, восстанавливается вещание. Есть 6 телерадиоорганизаций: 3 телеканала и 3 радиостанции. Есть кого мониторить, проверять, поддерживать», – сказал он.

17 августа с чонгарской телерадиовышки в Херсонской области началась трансляция цифрового телевидения на территорию аннексированного Крыма.

На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются пять каналов – «UA: Крым», «5 канал», «Прямой канал» («Тонис»), ICTV, «Черноморская телерадиокомпания».

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма. Цель стратегии – увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах материковой части Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».