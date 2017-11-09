В Украине начали строить ядерное хранилище по технологиям США

В четверг, 9 ноября, официально началось строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения, которое, как ожидается, будет способно вместить отходы трех из четырех украинских АЭС и безопасно хранить их в течение ста лет.

В церемонии начала строительства приняли участие представители украинского правительства, НАК «Энергоатом», производителя оборудования для хранения топлива компании Holtec (США) и посольства США в Украине.

«Сооружение этого хранилища позволит Украине уменьшить энергетическую зависимость от России и сэкономит миллиарды долларов, которые можно инвестировать, например, в энергетику», – отметила во время запуска строительства посол США в Украине Мари Йованович.

Со своей стороны, министр энергетики Украины Игорь Насалик отметил, что Украина ежегодно тратит более 200 миллионов долларов на оплату за вывоз использованного ядерного топлива в Россию.

Украинское хранилище ЦХОЯТ планируют достроить к концу 2019 года. Часть оборудования для него компания Holtec поставит в Украину в этом году.