Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для украинцев

Япония приняла решение с 1 января 2018 года упростить визовые требования для украинцев.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, упрощение визовых требований касается краткосрочных визитов в Японию.

В посольстве Японии в Украине уточняют, что круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания, будет расширен, а также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.

В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризм.

В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не потребуется предоставлять документы от гаранта.