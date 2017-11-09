Количество заключенных в Украине с 2014 года снизилось вдвое – Минюст

Количество заключенных в Украине с 2014 года сократилось вдвое – со 124 до 59 тысяч человек. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии заявил заместитель министра юстиции Украины по пенитенциарному направлению Денис Чернышов.

По его словам, это происходит по разным причинам.

«Прежде всего, была определенная декриминализация кодексов, и по экономическим статьям сейчас применяются штрафы, а не заключение», – сказал Чернышев.

По словам заместителя министра юстиции, все данные приведены, не считая пенитенциарных заведений на временно оккупированной территории Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Чернышев также сообщил о том, что некоторые заключенные были переведены на подконтрольную украинской власти территорию.

«За все время переданы на сегодня 159 человек: 147 – с «ДНР» и 12 – из Крыма», – заявил Чернышев и отметил, что с территории, подконтрольной группировке «ЛНР», ни одного заключенного на подконтрольную украинской власти территорию переведено не было.

Правительство Украины в прошлом году ликвидировало Государственную пенитенциарную службу, а ее полномочия передало Министерству юстиции. Ответственным за реализацию реформы пенитенциарной системы назначили заместителя министра юстиции Дениса Чернышева.

По состоянию на 1 сентября 2016 года в системе Государственной пенитенциарной службы находятся 148 учреждений, кроме того, 29 учреждений находятся на территории Донецкой и Луганской областей, которую пока не контролирует украинская власть.