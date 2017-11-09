Украинский политузник Клых в России впадал в кому и сходит с ума – Афанасьева

Состояние здоровья заключенного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней. Об этом 9 ноября в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии рассказала крымчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева со ссылкой на маму Станислава Клыха.

«Я разговаривала с его мамой, она ездила к нему недавно, и он действительно находится в очень тяжелом состоянии. Его забирали в психиатрическую клинику, так напичкали лекарствами, что он 6 дней провел в коме, у него пролежни. Мама очень расстраивается, говорит, что, может быть, сейчас его еще можно спасти, чтобы хоть какой-то разум у него остался... Речь идет о сохранении жизни», – сказала Афанасьева.

Подробнее об этом – в интервью Ольги Афанасьевой на Радио Крым.Реалии.

В начале сентября украинский консул в России заявил, что проверяет информацию о переводе заключенного там украинца Станислава Клыха из больницы в колонию.

5 сентября пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской сообщила, что, по данным российского омбудсмена, Станислав Клых находится на стационарном лечении в психиатрической больнице в российском Магнитогорске.

Гражданин Украины Станислав Клых был задержан на территории России в 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях против российских сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат. Сам Клых вину отрицает и заявляет, что его показания и признания были получены российским следствием под пытками. Его семья и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне.

26 мая 2016 года суд в российской республике Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы.

О проблемах со здоровьем, в частности – с психическим состоянием Станислава Клыха, адвокаты и правозащитники сообщали еще во время судебных заседаний по его делу, связывая это с пытками, которые пережил мужчина.