Крымские вина получили награды на конкурсе в Гонконге

Вина двух предприятий аннексированного Крыма награждены серебряными и бронзовыми медалями международного конкурса Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC), который проходит в Гонконге. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на генерального директора винодельни Alma Valley Андрей Григорьев.

«Серебром» были награждены красные выдержанные вина из топовой линейки: AlmaValleyMerlotReserve 2014 и AlmaValleyPinotNoirReserve 2015. «Бронза» – у двух белых вин из основной сортовой линейки: AlmaValleySauvignonBlanc и AlmaValleyRiesling 2016 года урожая», – рассказал Григорьев.

Серебряные медали конкурса получили также вина ФГУП «Массандра» – десертная мадера 2010 года и сладкое вино LateHarvest 2016 года.

В прошлом году предприятие «Массандра» сообщало о том, что пять образцов массандровских вин получили медали в конкурсе, который прошел в Гонконге.

Крымское предприятие «Массандра» после «национализации» объявили собственностью Управления делами президента России.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя предприятия «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».