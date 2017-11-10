В России осудили крымскую «национализацию» – Радио Крым.Реалии

Как развивается в Крыму дело о «национализации»? Почему в аннексированном Крыму начали лишать российского гражданства? Какими будут последствия принятия поправок в законопроект об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, которым предлагается обязать Кабинет Министров разорвать дипломатические отношения с соседней Россией?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с юристом из Севастополя Александром Филоновым; председателем московской коллегии адвокатов «Форум права» Романом Булысовым; юристом украинского «Регионального центра прав человека» Виталием Набухотним; журналистом из Севастополя Андреем Васильевым; координатором полевого правозащитного центра в Крыму Александрой Крыленковой; заместителем директора Национального института стратегических исследований Василием Яблонским, украинским политиком и дипломатом, послом Украины в России Константином Грищенко; российским дипломатом, бывшим замминистра иностранных дел РФ Георгием Кунадзе; доктором исторических наук, преподавателем Дипломатической академии при МИД Украины Михаилом Кирсенко; советником Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олесей Цыбулько.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.