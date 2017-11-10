В Украине нужно создать специальный орган для работы по освобождению политузников – Афанасьева

В Украине должен быть создан специальный орган, который будет заниматься политзаключенными, которых удерживают в Крыму и России. Об этом 9 ноября в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии рассказала крымчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева.

По ее словам, это необходимо для освобождения украинских политзаключенных.

«До сих пор нет такого человека, который бы считал этих людей, помогал, координировал всю работу, привлекал родственников, правозащитников. Мы добиваемся, чтобы было государственное финансирование семей политузников. Естественно, там должен работать человек заинтересованный, потому что это очень большой пласт работы», – сказала Афанасьева.

Подробнее об этом — в интервью Ольги Афанасьевой на Радио Крым.Реалии.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.