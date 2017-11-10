На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб АТО

В зоне боевых действий на Донбассе 9 ноября получили ранения двое украинских военных, сообщает штаб украинской военной операции. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 19 раз нарушили перемирие.

«Противник и дальше продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы», – говорится в утреннем сводке.

В группировке «ЛНР» утверждают, что украинские военные в течение минувших суток 11 раз обстреляли контролируемую сепаратистами часть Луганщины. В группировке «ДНР» заявляют об обстреле окраин Донецка.

Дежурный режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.