В Киеве 11 ноября запланировано проведение благотворительной акции в поддержку детей крымских политзаключенных «Рука помощи». Об этом сообщает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Программой мероприятия предусмотрены: фотовыставка семей нынешних крымскотатарских политзаключенных; ярмарки крымскотатарских блюд, сувенирной продукции, керамических изделий, детских поделок и рисунков.

Также, по словам Чубарова, пройдут мастер-классы по гончарному искусству крымскотатарского мастера Рустема Скибина; мастер-классы по «мехенди», плетению в технике «макраме» крымскотатарского символа «тамга», браслетов, а также изготовление национального крымскотатарского женского головного убора – фес.

В Крыму в 2016 году был запущен проект «Наши дети». Миссия фонда – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар.

Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. Активисты также принимают вещи и игрушки, занимаются организацией отдыха и лечения детей, психологической реабилитацией, помощью по хозяйству.