В Крыму готовятся повысить транспортный налог

В аннексированном Крыму планируют повысить ставки транспортного налога. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу на автомобили мощностью 150-200 лошадиных сил намерены повысить налог с 15 до 30 рублей (примерно с 6 до 13 гривен), 200-250 лошадиных сил – с 20 до 75 рублей (с 9 до 33 гривен), свыше 250 – с 50 до 100 рублей (с 22 до 44 гривен).

Также планируется увеличить налог на мотоциклы и мотороллеры. Для владельцев этих транспортных средств с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил ставка повысится с 2 до 4 рублей (с 1 до 2 гривен). Налог на мотоциклы и мотороллеры мощностью от 20 до 35 лошадиных сил предлагается увеличить с 4 до 6 рублей (с 2 до 3 гривен).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его принятие «позволит обеспечить поэтапное увеличение ставок транспортного налога по отдельным объектам налогообложения до максимального уровня, установленного действующим законодательством России».

В конце октября российское министерство финансов Крыма сообщило, что жители полуострова заплатили более 100 миллионов рублей (около 46,2 миллиона гривен – КР) транспортного налога.