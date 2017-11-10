Во время заседания суда в Крыму активисту Балуху вызвали «скорую»

Во время заседания подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда Крыма в пятницу, 10 ноября, активисту Владимиру Балуху, которого обвиняют в хранении боеприпасов, стало плохо, ему вызвали «скорую помощь».

Как сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода, Балух не может стоять из-за боли в спине. Заседание суда отложили до обеда.

Раздольненский районный суд аннексированного Крыма во вторник, 7 ноября, начал судебный процесс по делу Владимира Балуха, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

В августе суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.