В Ялте ввели запрет на вылов рыбы

В потру Ялты до конца зимы ввели запрет на вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Запрещается добыча (вылов) всех водных биоресурсов на акваториях Ялтинского пассажирского, грузового порта и вдоль всей центральной набережной Ялты на расстоянии от берега менее 100 метров», – отметили в пресс-службе.

Сообщается, что запрет действует с 1 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года.

Периодически на полуострове вступают в силу ограничения на рыбалку. С ноября 2016 года по март 2017 в порту Ялты также действовал запрет на ловлю рыбы. В российской администрации города ограничения связывают с необходимостью сохранения популяции рыб.



