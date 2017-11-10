Активиста Балуха увезли в больницу из зала суда в Крыму

Украинского активиста Владимира Балуха, которого в Крыму обвиняют в хранении боеприпасов, увезли в Центральную районную больницу Раздольненского района из зала суда. Как сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода, Балуху сделали обезболивающий укол, при этом прокурор настоял на отправке активиста в больницу.

«Балух уже 11 месяцев находится под стражей, несмотря на то, что в соответствии со статьей 255 УПК России лицо по преступлению средней тяжести не может содержаться под стражей больше 6 месяцев. Соответственно, он подлежит освобождению, либо в отношении него должна быть выбрана другая боле мягкая мера пресечения. В настоящее время состояние его здоровья в значительной степени ухудшилось, в том числе из-за условий содержания. Он испытывает сильные боли в области спины. В связи с этим у него имеется нарушение двигательной активности. Надлежащая медицинская помощь ему не оказывается. Соответственно, защита намерена обратиться с ходатайством к суду об изменении Балуху меры пресечения на менее строгую, не связанную с заключением под стражу», – сказала адвокат Ольга Динзе.

В пятницу, 10 ноября, в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде проходит заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, Балуху вызвали «скорую помощь».

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

В августе суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.