Украинские военные прошли тренировки по ведению радиообмена по стандартам НАТО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в составе литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) прошли тренировки по ведению радиообмена по стандартам НАТО и провели испытания совместимости радиостанций трех стран во время учения «Кленовая арка-2017» в Польше, сообщает министерство обороны Украины.

В ведомстве уточняют, что тренировки проходили «при содействии канадских наставников».

В Минобороны отметили, что во время учений «Кленовая арка-2017» одновременно функционируют три сети: компьютерная, телефонная и сеть радиосвязи.

«В один из учебных дней планируется отключение проводной сети связи для проверки исключительно радиосвязи между командованием ЛитПолУкрбрига и подчиненными подразделениями. Таким образом, передача рапортов, приказов и распоряжений осуществляться средствами радиосвязи», – добавили в министерстве.

В общей сложности более 460 украинских военнослужащих приняли участие в многонациональных командно-штабном учениях «Кленовая арка-2017». Кроме национального персонала командования ЛитПолУкрбриг, Вооруженные силы Украины в нынешней «Кленовой арке» представляли военнослужащие 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, командование высокомобильных десантных войск ВСУ.