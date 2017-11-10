Умер российский сатирик Михаил Задорнов

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет, сообщают российские информагентства.

В октябре 2016 года сам Задорнов сообщил, что у него диагностировали рак. Тогда же он отменил несколько концертов, чтобы пройти курс химиотерапии, лечился в Германии.

Задорнов родился в 1948 году в оккупированной СССР Латвии. За свою жизнь он опубликовал более десятка книг, выступал в юмористических программах на советском и российском телевидении.

Он поддерживал политику российской власти, в том числе и по Украине. Отдельные его высказывания, в частности, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году пассажирского самолета с 297 пассажирами на борту, критики считали недопустимыми.

В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Михаилу Задорнову.