В Крыму перенесли заседание суда по «делу Балуха»

В Крыму перенесли заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда по делу украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов. Как сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода, заседание отложили до 16 ноября из-за ухудшения состояния здоровья обвиняемого.

Владимир Балух в данный момент находится в больнице. Согласно заключению врача у активиста острые боли, остеохондроз поясничной части. Принимать участие в судебном заседании он не может и нуждается в амбулаторном лечении. По заключению доктора, Балух может содержаться в изоляторе временного содержания.

Как сообщила адвокат Ольга Динзе, защита намерена обратиться с ходатайством к суду об изменении Балуху меры пресечения на менее строгую, не связанную с заключением под стражу.

В пятницу, 10 ноября, в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде прошло заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, обвиняемому вызвали «скорую помощь».

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

В августе суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.