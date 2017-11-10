Ученые в Крыму сообщают о «благоприятных условиях» для дельфинов в районе строительства Керченского моста

Российские ученые в аннексированном Крыму утверждают, что в районе строительства Керченского моста созданы «благоприятные условия» для популяции дельфинов. Об этом сказано в пресс-релизе инфоцентра «Крымский мост».

«Дельфины – высокоорганизованные животные, очень мобильные. Если им где-то становится плохо, они могут уплыть. И если бы они здесь, у моста, чувствовали себя плохо, их бы здесь не было, несмотря на обилие корма и другие привлекательные факторы. Большое количество дельфинов рядом с мостом говорит о том, что обстановка для них благоприятная», – цитирует инфоцентр заведующего отделом океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Тимофея Барабашина.

Высокую численность дельфинов в районе стройки моста российские биологи связывают с улучшением условий охоты дельфинов на рыбу. По их данным, в осенний период численность дельфинов в проливе увеличивается в разы с началом миграции рыб из Азовского моря в Черное.

«Сейчас Азовское море остывает. Хамса сбивается в крупные косяки и выходит через Керченский пролив на зимовку в Черное море. С биологическим циклом хамсы связаны особенности распределения дельфинов в акватории», – заключил Барабашин.

Эксперт Института морских биологических исследований имени Ковалевского Российской академии наук Наталия Мильчакова считает, что строительство Крымского моста не несет негативных последствий для экологии Керченского пролива. По ее словам, экологический мониторинг в районе стройки ведут научные организации Москвы, Краснодарского края и других регионов соседней России.

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи в конце сентября на одном из совещаний озаботились резким сокращением популяции хамсы в Азовском море – мелкой промысловой рыбы семейства сельдевых. По оценке ученых, запасы составляют 68-100 тысяч тонн, при том, что крайним низким порогом считается отметка в 60 тысяч тонн.

Заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря и кандидат экологических наук Евгений Дикий указывал на то, что строительство Керченского моста повредит естественную миграцию рыб и дельфинов из Черного моря в Азовское через Керченский пролив.

Украинский ученый-зоолог, специалист по дельфинам Павел Гольдин считает, что дельфины в Черном море возле побережья Крыма гибнут из-за строительства Керченского моста и военных учений России на полуострове. По мнению ученого, морские военные учения и установка свай для моста усиливает акустическое загрязнение моря.

Российская экологическая научная организация «Безмятежное море», работающая в аннексированном Крыму считает, что нехватка корма и сети рыбаков – две другие причины массовой гибели дельфинов.

В мае текущего года прокуратура АР Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и полуостровом Крым (статья 236 Уголовного кодекса Украины).

По версии украинской прокуратуры, масштабные работы превратят Азовское море в Черноморский залив, а резкая смена химического состава воды приведет к гибели живых организмов, в том числе дельфинов, занесенных в Красную книгу.

Президент Украины Петр Порошенко 29 сентября поручил подать иск против России из-за строительства Керченского моста в аннексированном Крыму.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.