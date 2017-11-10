В деле о крымской «национализации» Конституционный суд России позволил оспаривать решения только тем трем компаниям, которые подавали иск, рассказал юрист из Севастополя Александр Филонов в в эфире Радио Крым.Реалии.

«Если вчитаться в решение Конституционного суда России, то там черным по белому написано, что право оспаривать «национализацию» в местных судах имеют только те три фирмы, которые подавали иск. Для всех остальных решение имеет рекомендательный характер. Конечно, на него можно будет ссылаться, но не более. Если крымские власти перепродадут изъятое имущество, то новый собственник будет считаться добросовестным, и по закону к нему нельзя будет предъявлять претензии», – отметил юрист.

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Конституционный суд России 7 ноября постановил, что решения о «национализации» имущества в аннексированном Крыму должны быть пересмотрены. Теперь все российские суды обязаны принимать иски от физических и юридических лиц на незаконное изъятие собственности.

4 сентября 2016 года крымский парламент принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове, часть из них принадлежала Коломойскому. В список «национализированных» объектов вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30-ти АЗС. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, фактические власти Крыма занимаются до сих пор.