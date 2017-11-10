Суд оставил под стражей одного из обвиняемых по бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в пятницу, 10 ноября, продлил арест одному из обвиняемых в бахчисарайском «деле Хизб ут-Тахрир» (организация запрещенная в России и аннексированном Крыму) Энверу Мамутову на три месяца. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Ни один довод защиты не был принят, все построено на абсолютных предположениях. Были заявлены отводы судье, прокурору, следователю, суд их не удовлетворил. Энвер Мамутов заявил, что он не хочет участвовать в этом суде, что «это заседание – фарс», он просил увести его из зала суда, судья проигнорировал просьбу. То есть его насильно удерживали в заседании», – отметил адвокат.

Решения суда ожидают еще трое обвиняемых по делу, адвокат Курбединов предполагает, что им суд аналогично продлит меру пресечения.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман-крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».