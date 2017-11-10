Россия: количество жертв взрыва в Ижевске увеличилось до шести человек

В Ижевске в подвале дома, в котором 9 ноября произошел обвал, спасатели нашли тело женщины. Таким образом, число жертв достигло шести, среди них двое детей.

В экстренных службах сообщили, что продолжаю поиски еще двух человек. В полицию после обвала поступили четыре заявления о поиске пропавших родственников, сообщил региональный представитель российского МВД.

Подъезд жилого девятиэтажного дома в Ижевске обрушился в четверг вечером. В доме разрушены 32 квартиры. Предыдущая версия произошедшего – взрыв бытового газа.

Как сообщают очевидцы, угол дома «сложился» после того, как из него некоторое время шел густой дым. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, этот дом сильно изношен, поскольку был построен почти 30 лет назад.