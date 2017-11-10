В октябре уменьшился пассажиропоток через админграницу с Крымом – украинское министерство

В октябре пассажиропоток через админграницу с аннексированным Крымом уменьшился на 9,5 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«В течение октября административную границу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 220,9 тысяч человек. Из них 115,2 тысяч – въехали на территорию полуострова, 105,7 тысяч – выехали. По сравнению с сентябрем, количество пересечений уменьшилась на 9,5%», – сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что больше всего людей пересекли административную границу через КПВВ «Чонгар» – 105,3 тысяч человек, через КПВВ «Каланчак» – 101,5 тысяч челове и еще 14,1 тысяч человек – через КПВВ «Чаплинка».

В cентябре пассажиропоток через админграницу с аннексированным Крымом уменьшился на 32 процента, по сравнению с августом.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».