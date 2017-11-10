МИД Украины: Россия должна освободить из-под ареста активиста Балуха в Крыму

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить удерживаемого под стражей в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

«Требуем от оккупанта освобождения Владимира Балуха и прекращение судебного фарса», – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

10 ноября в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде прошло заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, ему вызвали «скорую помощь» и увезли в больницу.

Заседание суда перенесли на 16 ноября.

Согласно заключению врача, у Балуха острые боли, остеохондроз поясничной части. Участвовать в судебном заседании он не может и Балуху необходимо амбулаторное лечение. Врач заявляет, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

В августе суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.