В Симферополе оштрафовали торговцев рыбой – администрация города

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя оштрафовала торговцев рыбой в ходе очередного рейда и отправила их товар на утилизацию. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба российской администрации города.

«Выявлена реализация свежей рыбы, готовой рыбной продукции общим весом 112,6 кг без маркировки установленного образца и сопроводительных ветеринарных документов», – сказано в сообщении пресс-службы российской администрации.

По итогам рейда троих торговцев оштрафовали на 2700 рублей (около 1200 гривен – КР).

В сообщении уточняется, что продукцию изъяли и передали на уничтожение в российский «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр».

Российская администрация Симферополя в ходе очередного рейда по борьбе со стихийной торговлей в октябре оштрафовала торговцев цветами в районе Московского кольца.

В Симферополе 10 февраля 2017 года прошло заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.