В Испании арестовали спикера парламента Каталонии с правом внесения залога

Верховный суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом внесения 150 тысяч евро залога.

9 ноября суд допросил Форкадель вместе с пятью другими членами отстраненного парламента региона. Их обвиняют в мятеже и растрате государственных средств в связи с референдумом о независимости Каталонии, который признан испанским судом незаконным и состоялся вопреки запрету. Четырем депутатам назначили 25 тысяч евро залога, которые они должны оплатить в течение недели. Еще одного отпустили.

Под арестом уже находятся девять отстраненных представителей региональной власти Каталонии в деле о референдуме, который состоялся 1 октября. За независимость Каталонии было более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники голосования в основном бойкотировали референдум и называли его незаконным.

27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость. Позже власти Испании ввели в регионе прямое правление. 8 ноября Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости. Досрочные выборы в регионе назначены на 21 декабря.

3 ноября суд в Испании выдал ордера на арест отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех министров его кабинета, которые вместе с ним находились в Бельгии. Они сдались местной полиции, однако позже их отпустили.

Суд в Брюсселе об экстрадиции политиков назначен на 17 ноября.

Заявления власти Каталонии о независимости не поддержала ни одна страна или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.