Сообщения о «минировании» аэропортов в 10 городах Украины не подтвердились – Нацполиция

Правоохранители проверили сообщение о якобы минировании аэропортов в десяти городах Украины. В результате – опасных предметов не обнаружили. Об этом Радіо Свобода сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, в полицию поступили сообщения о минировании аэропортов в Одессе, Ужгороде, Запорожье, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Ровно, Харькове, Днепре и Херсоне.

«Выезжала полиция, следственно-оперативная группа. Взрывотехники, кинологи провели осмотр территории. Информация не подтвердилась. По состоянию на сейчас везде такая проверка завершена», – сказал Тракало.

В Украине случаи анонимных сообщений с информацией о минировании участились в последние годы. В Киеве часто сообщают о заминированных станциях метро, торговых центров.

В июле в Службе безопасности Украины заявили о задержании мужчины, который, сообщал о минировании ряда станций киевского метрополитена. По данным СБУ, задержанный «рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России».