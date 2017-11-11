«Таврия» примет одесскую «Реал Фарму» во Второй лиге чемпионата Украины

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» сыграет домашний матч с одесским клубом «Реал Фарма» в двадцать первом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщает официальный сайт «Таврии», матч запланирован на 14:00, 11 ноября.

«Это очень важный матч в борьбе за первую шестерку. Это нужно, чтобы иметь преимущество в составе календаря на весеннюю часть чемпионата. Матч с «Реал Фарма» будет очень напряженным. Будет борьба за шесть очков. Ждем с нетерпением этот матч и надеемся его завершить победой», – рассказал в комментарии Крым.Реалии генеральный директор «Таврии» Алексей Кручер.

После 20 туров в активе «Таврии» – 29 очков, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.

В 20 туре «Таврия» сыграла в ничью с командой «Никополь» из одноименного города.

Футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

До российской аннексии Крыма «Таврия» играла в Премьер-лиге Украины.

С августа 2016 года на материковой части Украины возобновила работу Федерация футбола Крыма.