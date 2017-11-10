Власти Крыма просят деньги на создание аналога «Силиконовой долины»

Подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников 10 ноября сообщил, что рассчитывает на финансовую помощь из Москвы для создания на полуострове центра по развитию IT-технологий, аналога калифорнийской «Силиконовой долины». Об этом чиновник сообщил в пятницу журналистам, передает «ТАСС».

«Для того чтобы запустить этот проект, нужно соответствующее финансирование. Мы ищем его на федеральном уровне. У республики для того, чтобы сдвинуть этот проект, пока средств не хватает», – сказал Мельников.

По его оценкам, создание аналога «Силиконовой долины» в Крыму потребует существенно меньше средств, чем IT-город Иннополис в соседней российской республике Татарстан.

«Иннополис, который создан в Татарстане, обошелся примерно в 20 млрд рублей. У нас речь идет о более скромных суммах», – отметил министр.

Мельников рассчитывает на привлечение сторонних инвесторов, чтобы достроить площадку. При этом министр надеется привлечь IT-специалистов климатическими условиями и природой.

«Айтишники с удовольствием поедут, будут с удовольствием работать, где тепло, где красивый пейзаж. Именно этим мы хотим их подманить», – пояснил Мельников.

В рейтинге Министерства связи и массовых коммуникаций России по информатизации регионов на 2017 год аннексированный Крым занял последнее, 83-е место.

Крым обогнали по уровню информатизации Еврейская автономная область и Чеченская Республика, заняв 81 и 82 места соответственно.

Столь низкое место в рейтинге объясняется тем, что международные санкции тормозят работу многих крупных российских провайдеров и операторов мобильной связи, а крымские компании не справляются с задачей.