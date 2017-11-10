Госдума России: ограничения для иностранных СМИ могут рассмотреть 15 ноября

Госдума России может 15 ноября рассмотреть в первом чтении законопроект, ограничивающий работу иностранных СМИ в России, заявил 10 ноября председатель Думы Вячеслав Володин. Он добавил, что все возможные поправки к предложению планируют подготовить на совете Госдумы 14 ноября.

В окончательном чтении документ может быть принят до конца следующей недели.

По словам Володина, ограничения будут введены «по аналогии с США». Он уточнил, что на зарубежные средства массовой информации планируется распространить действующий в России закон о так называемых «иностранных агентах». В настоящее время он ограничивает деятельность некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Вячеслав Володин утверждает, что на физических лиц расширенный закон не будет распространяться.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что по новому закону зарубежные СМИ при размещении своих материалов в социальных сетях должны будут делать отметку о том, что они являются «иностранными агентами».

Накануне стало известно, что телеканал RT (ранее известный как Russia Today – КР), который финансируется российскими властями, по требованию американских властей зарегистрируется в США как иностранный агент. Об этом объявила главный редактор канала Маргарита Симоньян. В Министерстве юстиции США эту информацию не комментируют. В российском Министерстве иностранных дел пообещали «принять меры в ответ».