Президенты Турции и России на встрече обсудят ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече, которая состоится в понедельник в Сочи, обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По приглашению президента России Владимира Путина 13 ноября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с рабочим визитом. Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании», – рассказали в Кремле.

В сообщении отмечается, что стороны планируют обсудить широкий круг двусторонних вопросов, в том числе перспективы укрепления торгово-экономических связей и сотрудничества в энергетической сфере.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась 28 сентября. Тогда лидеры двух стран планировали обсудить ситуацию в Сирии, результаты референдума о независимости в курдском районе Ирака, реализацию проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» и другие пункты двусторонней повестки дня.

По неофициальной информации, во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина была достигнута договоренность о передаче заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.