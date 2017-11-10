МИД Украины развернул в интернете кампанию #CrimeaIsBleeding

Министерство иностранных дел Украины развивает кампанию в социальных сетях под хэштегом #CrimeaIsBleeding. По замыслу организаторов, акция должна напомнить всему миру, что «украинский Крым страдает от российского агрессора». В центре внимания компании – судьбы крымчан, которые противостоят репрессиям, указывают в МИДе.

«Мир должен называть вещи своими именами – речь идет о преступлениях России в оккупированном украинском Крыму. Мы привлекаем к ним внимание международного сообщества не только языком резолюций», – цитирует пресс-служба ведомства Павла Климкина.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.

После аннексии Крыма участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и аннексированном ею полуострове организации «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».