В Донецкой области Дзержинский городской суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы трех боевиков группировки «ДНР» по обвинению в убийстве 16-летнего школьника из Краматорска Степана Чубенко в 2014 году, сообщил прокурор региона Евгений Бондаренко.

В убийстве парня признали виновными членов «ДНР» Вадима Погодина, Максима Сухомлинова и Юрия Москалева. Кроме того, каждый из осужденных, согласно решению суда, обязан уплатить матери убитого по одному миллиону гривен.

«С началом пророссийской агрессии в Украине в 2014 году Степан Чубенко вместе с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в городе Краматорск. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Во время обстрела Степан Чубенко помогал спускаться в хранилище людям пожилого возраста и детям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения», – рассказал Бондаренко, добавив, что Чубенко сорвал на городской площади флаг «ДНР».

Прокурор заявил, что 23 июля 2014 школьник возвращался домой из Киева через Донецк. На вокзале в оккупированном областном центре был задержан боевиками одного из пророссийских формирований. По версии следствия, Чубенко вывезли в один из поселков, «где его со связанными руками и ногами зверски избивали, пытали». В прокуратуре считают, что боевики безуспешно предлагали школьнику перейти на их сторону.

Бондаренко добавил, что Погодин, Сухомлинов и Москалев убили Чубенко 28 июля.

31 июля 2017 заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что украинская власть подготовит иск в отношении России в Европейский суд по правам человека в деле об экстрадиции с аннексированного Москвой Крыма боевика Погодина. Енин отмечал, что ГПУ не получила от России официального ответа о выдаче Погодина.

В тот день российская «Новая газета» сообщила, что Вадим Погодин был освобожден из-под ареста в аннексированном Крыму, где его ранее задержали по запросу Интерпола. Такую же информацию распространили некоторые сепаратистские ресурсы. 30 июля прошел его срок пребывания под стражей. Погодина подозревали в том, что он отдал приказ расстрелять Чубенко.