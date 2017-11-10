Народный депутат Гончаренко: Украина могла бы сделать больше для Крыма в 2014 году

Украинская власть не предприняла всех мер, которые могла бы совершить во время российской аннексии Крыма в 2014 году, заявил 10 ноября в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, несмотря на то, что государство было ослаблено в тот момент, Киев мог прибегнуть к помощи сил спецопераций для защиты ключевых объектов на полуострове.

«Даже при всех сложностях, которые были, почему Украина не взяла силами спецподразделений под контроль в Крыму Перекоп, аэропорт Симферополя, Верховный Совет Крыма и Совет министров Крыма? Если бы это произошло, то не смогли бы российские спецназовцы так легко захватить аэропорт, Верховный Совет. Как минимум, был бы бой, и после этого никто бы уже не смог сказать, что вот видите, Верховный Совет (Крыма – КР) сам голосует и объявляет так называемый референдум», – сказал Гончаренко.

Он добавил, что «в любом случае, бороться за свою территорию надо было, и не все из того, что должно быть сделано, было сделано».

Подробнее об этом – в интервью с народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко на сайте Крым.Реалии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».