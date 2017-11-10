Парня, которого унесло на батуте в Крым, будут судить за незаконное пересечение границы Украины

Студента Херсонского морского колледжа Михаила Дорошенко, которого в августе унесло на надувном батуте из Лазурного в Крым, вызывают в Скадовский районный суд на слушание дела по ч. 1 ст. 204-1 КУпАП о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Судебное заседание назначено на 27 ноября. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Михаила Дорошенко уже заочно судили по ст. 204-2 КУпАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины – из-за того, что попал в Крым вне установленных пунктов въезда-выезда. В пришедшем по почте постановлении Каланчакского суда сказано освободить Михаила от админответственности из-за малозначительности правонарушения.

Получивший очередную повестку 18-летний Михаил и его родные называют суды абсурдными. В комментарии Крым.Реалии они рассказали, что не считают парня виновным в умышленном нарушении украинских законов, ведь Михаил оказался в Крыму не по своей воле и затем пересекал границу вынужденно.

«Я же не специально (оказался в Крыму – КР). Мне сказали в Лазурном, что когда я уснул, канаты, которыми был привязан батут, были отрезаны и меня унесло. Я что, виноват?», – отметил 18-летний студент Херсонского морского колледжа.

Дорошенко утверждает, что в Лазурном его никто не искал. Документов, удостоверяющих личность, у парня нет до сих пор. Исчезнувшие в Лазурном паспорт, студенческий билет и мобильный телефон так и не найдены.

«Внук стихийно попал в открытое море. За трое суток перестрадал и натерпелся... А все прохлопали ушами и не спасали человека! А если бы какую-то бабушку унесло или 10-летнего ребенка? Поступили бы также? И тоже повезли бы в консульство Украины в Ростове-на-Дону?», – сказал дедушка Михаила Анатолий Дорошенко Крым.Реалии.

Часть 1 статьи 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» гласит, что пересечение или попытка пересечения границы каким-либо способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии Крым.Реалии подтвердил, что в суде второй стороной по делу выступает Госпогранслужба. Вызов в суд является следствием ранее составленного пограничниками протокола во время возвращения Михаила Дорошенко с матерью домой в Луганскую область через подконтрольный Украине пункт «Меловое». Документ называют составленным для формального выполнения юридических процедур.

«Да, протокол составили из-за факта пересечения границы. Он передается в суд, который уже принимает решение о привлечении к админответственности, или нет, учитывая обстоятельства», – рассказал Олег Слободян.

В августе 18-летний студент провел три дня в открытом море, под солнцем, без воды и еды. Михаила спасли российские пограничники, крымские врачи назвали состояние его здоровья «близким к удовлетворительному». Но уже через неделю в Херсоне парень оказался в больнице с диагнозом «психическое расстройство».

На материковую часть Украины херсонец добирался около недели. Семья Дорошенко оказалась заложником ситуации: Михаил, попав на аннексированный полуостров неофициально, пересечь админграницу в сторону Херсонской области не смог бы. Как пояснили в Госпогранслужбе Украины, передавать херсонца можно было только через посредничество Генерального консульства Украины (ближайшее к Крыму расположено в российском Ростове-на-Дону) из-за того, что россияне считают Крым российским. Границу Михаилу с матерью удалось пересечь в Луганской области через подконтрольный Украине пункте «Меловое».