Российские власти Крыма отбирают паспорта у тех, кто не жил там на момент аннексии – журналист

Специальная комиссия в Крыму изучает выдачу российских паспортов в 2014 году и лишает гражданства тех, кто не жил на полуострове на момент аннексии, утверждает журналист из Севастополя Андрей Васильев. Об этом он рассказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Власти ведут проверки и обнаруживают самые разные нарушения российского законодательства. Правовая коллизия была заложена еще в 2014 году, когда документы выдавали всем гражданам Украины с регистрацией в Крыму и Севастополе. Но из-за нечеткости процедур паспорта получили и люди, которые не проживали в Крыму к марту 2014-го. Например, беженцы из Донецкой и Луганской областей или киевляне, имеющие недвижимость на полуострове», – отметил журналист.

Как сообщают местные СМИ, только в Севастополе паспорта отобрали у 528 человек. Всего, по данным российского управления МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей полуострова. После аннексии Крыма Россия автоматически записала жителей полуострова в ряды своих граждан, согласно закону «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». В конце 2015 года российская миграционная служба утверждала, что выдала крымчанам более двух миллионов паспортов.