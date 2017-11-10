Саакашвили сообщает о задержании своего сына в аэропорту «Борисполь»

Лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили сообщает о задержании своего 11-летнего сына в аэропорту «Борисполь».

Как сообщил Саакашвили на своей странице в Facebook, с ним также задержали сотрудника грузинской службы государственной охраны, который его сопровождал.

«Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но 2 часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин», – написал он.

По словам Саакашвили, задержание произошло несколько часов назад.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, по сообщениям, через сознательное представление ложных сведений при приобретении украинского гражданства.

Саакашвили 10 сентября попал на территорию Украины, не пройдя пограничного контроля.

Против Саакашвили нарушены четыре уголовных дела в его родной Грузии, которая уже длительное время добивается от Украины его выдачи.