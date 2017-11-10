Документальный фильм «Мустафа» получил награду на фестивале в Кыргызстане

Документальный фильм «Мустафа» о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева получил награду «Лучший фильм об освещении прав и свобод человека» на Международном Фестивале «Бир Дуйно – Кыргызстан 2017». Об этом сообщает радио «Куреш».

Премьера фильма «Мустафа» состоялась 28 октября 2016 года в программе «Украинские премьеры» Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

Фильм «Мустафа» раскрывает зрителю историю жизни украинского политика и общественного деятеля, его борьбу за возвращение крымских татар в Крым в период советской власти, заключение и этап голодовки. Картина раскрывает характер крымскотатарского национального лидера и повествует о современном периоде жизни Джемилева, его борьбу за деоккупацию Крыма. История рассказана самим героем, историками, ближайшим окружением Джемилева, советскими диссидентами. Режиссер использовал как постановочные кадры – моменты из воспоминаний лидера крымских татар, так и фрагменты интервью, документальные хроники.

Режиссер картины – Ахмед Сарыхалил, главную роль исполнил непрофессиональный актер Максим Пасичник.

Бюджет ленты составил 50 тысяч долларов, которые предоставил Национальный Фонд поддержки демократии и 150 тысяч гривен пожертвований.