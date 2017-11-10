САП направила в суд дело Насирова – НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову и руководителю департамента погашения долга ГФС.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), дело завершено 28 июля, подозреваемые и их защитники знакомились с материалами расследования более трех месяцев.

В то же время Роман Насиров на своей странице в Facebook отметил, что он рад – «наконец дождался от НАБУ обвинительного акта».

«Во-первых, это еще один документ, который подтверждает мою невиновность. Во-вторых, я получил возможность доказать свою правоту в суде», – написал он.

По данным следствия, председатель ГФС причастен к так называемой «газовой схеме Онищенко», он в течение 2015 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в схеме компаний на общую сумму более миллиарда гривен. Следствие считает, что такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

В начале марта суд арестовал Насирова с возможностью залога в 100 миллионов гривен, который внесли его жена и тесть. После этого отстраненный глава ГФС вышел из СИЗО. Позже меру пресечения продлили.

Сейчас отстраненный глава ГФС обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, воздерживаться от общения со свидетелями и фигурантами дела, приходить к детективу, прокурору или в суд по первому требованию. Также Насиров не может без разрешения выезжать из Киева.