До семи увеличилось число жертв обрушения дома в Ижевске

Спасатели обнаружили тело женщины под завалами обрушившегося жилого дома в Ижевске. Таким образом, число погибших в результате обрушения достигло семи человек, сообщает «ТАСС». Неизвестной остается судьба еще одного человека.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в отношении жителя дома Александра Копытова, сына хозяйки квартиры в многоэтажном доме в Ижевске, в которой произошел взрыв газа. Мотивом преступления могла стать личная неприязнь, сообщили в ведомстве. Следователи сомневаются в психическом здоровье задержанного, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Вечером в четверг обрушился подъезд жилого девятиэтажного дома в Ижевске. В доме разрушены 32 квартиры. Предварительная версия произошедшего – взрыв бытового газа. Среди жертв – двое детей. Все жильцы дома были расселены: 14 человек – в пунктах временного содержания, а остальные – у родственников и знакомых.